Grupo Parlamentar do PSD lamenta falecimento de Gilberto Garrido

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira emitiu uma nota de pesar pela morte do antigo deputado nas hostes laranja, Gilberto Garrido, natural da Ponta do Pargo, falecido hoje.

Os deputados social-democratas lamentam "profundamente o falecimento de Gilberto Garrido, figura destacada da vida pública regional, tendo sido deputado por largos anos na Assembleia Legislativa", recordam.

E salientam: "Foi reconhecido pelo seu contributo inegável ao desenvolvimento do desporto na Madeira, especialmente enquanto dinamizador do ténis de mesa e defensor ativo da Ponta do Pargo e do concelho da Calheta na sua generalidade."



Lembrando o seu percurso no ensino, como professor, mas também "dirigente associativo", acreditam que Gilberto Garrido "será para sempre recordado como um cidadão exemplar, comprometido com a formação das novas gerações, com a valorização do desporto regional e com a defesa das comunidades locais, deixando um legado de dedicação e responsabilidade cívica", elogiam.

Assim, o "Grupo Parlamentar PSD Madeira endereça à família enlutada, amigos e à comunidade desportiva regional as mais sentidas condolências", concluem.