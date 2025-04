Rússia nega notícia do Financial Times sobre suspensão da invasão

A Presidência russo negou a notícia do jornal britânico Financial Times que noticiou hoje que Vladimir Putin propôs recentemente aos Estados Unidos a suspensão da invasão da Ucrânia e o congelamento da linha da frente nas posições atuais.

De acordo com a edição de hoje do Financial Times, que cita fontes "ligadas ao assunto", Putin fez a proposta durante uma reunião em São Petersburgo, no início de abril, com o enviado dos Estados Unidos.

Steve Witkoff, enviado norte-americano, esteve recentemente na Rússia onde se reuniu com o chefe de Estado, Vladimir Putin, no quadro das negociações para um cessar-fogo na Ucrânia.

O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, negou a notícia publicada hoje pelo jornal britânico.

"Há muita informação falsa a ser publicada neste momento, incluindo em publicações respeitadas. É por isso que só devemos ouvir as fontes primárias", afirmou Peskov, citado pela agência noticiosa russa Ria Novosti.

De acordo com o Financial Times, a cessação das hostilidades e o congelamento da frente de batalha exigiriam que a Rússia renunciasse à pretensão de controlar a totalidade das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia.

Segundo as fontes citadas pelo Financial Times, o Presidente russo estaria disposto a fazer esta concessão se os Estados Unidos aceitassem duas das principais exigências de Moscovo, como o reconhecimento da soberania da Rússia sobre a Península da Crimeia, anexada em 2014.

Outra exigência relacionou-se com o afastamento da Ucrânia de qualquer processo de integração na Aliança Atlântica.

Kiev e os países aliados europeus pedem que a Ucrânia regresse completamente às fronteiras anteriores a 2014, uma posição que o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, considerou irrealista.

Hoje, o Presidente ucraniano Volodimir Zelensky reiterou a posição de Kiev sobre a Península da Crimeia.

"Não há nada a discutir. É contra a nossa Constituição. O território é nosso", disse Zelensky.