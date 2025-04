Saiba o que hoje é notícia

Delegações do Irão e dos Estados Unidos vão retomar em Roma as negociações sobre o programa nuclear iraniano, uma semana depois de uma primeira reunião em Omã.

Sob mediação de Omã, o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, e o enviado norte-americano Steve Witkoff vão tentar definir o que podem discutir, já que discordam sobre o âmbito da negociação.

Witkoff quer o fim do enriquecimento de urânio e do programa de mísseis balísticos, questões recusadas por Araghchi, que quer cingir a questão à capacidade nuclear para fins energéticos e ao levantamento de sanções.

As negociações foram pedidas por Donald Trump, que ameaçou bombardear o Irão, e resultam de ter retirado Washington de um acordo internacional com Teerão e reinstaurado as sanções contra o país no primeiro mandato como presidente (2017-2021).

Teerão e Washington não têm relações diplomáticas desde 1980, e o Irão é aliado da Rússia, tendo Araghchi passado por Moscovo a caminho de Roma para dar conta ao homólogo Serguei Lavrov das conversas com os americanos.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Cooperativa Árvore, no Porto, inaugura a exposição retrospetiva "30 Anos de Pintura: Silêncio, Ruído e Gravidade", do artista Filipe Rodrigues, que percorre as principais fases do seu trabalho.

A mostra estará patente até 10 de maio, dividida em três núcleos -- silêncio, ruído e gravidade --, com a produção artística de três décadas de pintura, inicialmente inspirada por criadores como Tàpies e Barceló.

Filipe Rodrigues é doutorado em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, soma mais de 20 distinções em Artes Plásticas e expõe regularmente em Portugal e em Espanha.

DESPORTO

O Benfica visita o Vitória de Guimarães, no encontro de encerramento da 30.ª jornada da I Liga de futebol, procurando igualar o campeão nacional Sporting, que se isolou na liderança na sexta-feira, ao bater o Moreirense (3-1).

A equipa 'encarnada', que vem de um empate com o Arouca (2-2), entrará em campo na segunda posição, com 69 pontos, a três do Sporting, que derrotou o Moreirense em Alvalade, na sexta-feira, com um 'hat-trick' de Viktor Gyökeres, e ainda vai visitar as 'águias' em 10 de maio, no dérbi lisboeta da 33.ª e penúltima ronda.

Antes do duelo de cartaz do fim de semana de Páscoa, que se inicia a partir das 20:30, o Sporting de Braga joga no terreno do Estoril Praia em busca de recuperar o terceiro lugar perdido à condição na véspera para o FC Porto, vitorioso na receção ao Famalicão (2-1).

O segundo e derradeiro dia da 30.ª jornada inclui ainda as visitas dos 'aflitos' Gil Vicente (14.º) e Estrela da Amadora (15.º) ao Nacional (12.º) e ao Arouca (13.º), respetivamente, assim como a receção do AVS, 16.º, em posição de play-off, ao Casa Pia, oitavo.