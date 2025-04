Mais de 200 mil pessoas são esperadas para funeral de Francisco

Mais de 200 mil pessoas são esperadas na praça de São Pedro, no sábado, para assistir ao funeral do Papa Francisco, segundo uma estimativa da Comissão de Ordem e Segurança Pública, hoje reunida na câmara de Roma.

É igualmente aguardada a chegada de pelo menos uma centena de delegações estrangeiras, foi também estimado na reunião na câmara, presidida pelo ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi.

A maioria dos líderes estrangeiros que assistirão à cerimónia fúnebre deve chegar a Roma no próprio sábado e partir durante o dia, ao passo que a chegada à cidade do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está prevista para sexta-feira.

O Papa Francisco ficou grato por ter sido capaz de saudar multidões na Praça de São Pedro no domingo de Páscoa, um dia antes de morrer, embora inicialmente houvesse algumas dúvidas sobre se conseguiria, devido à sua saúde precária, informou hoje o Vatican News.

O argentino Jorge Mario Bergoglio, que estava a recuperar após uma hospitalização de cinco semanas devido a problemas respiratórios derivados de uma pneumonia, morreu na segunda-feira, aos 88 anos, e fez a sua última aparição pública no domingo, dando uma volta à famosa praça da Cidade do Vaticano no seu papamóvel, a abençoar os presentes, uma multidão de cerca de 50.000 fiéis.

Francisco sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) fulminante na segunda-feira de manhã, entrando em coma e, depois, em paragem cardiorrespiratória.

A sua aparição pascal, à mesma janela em que foi apresentado ao mundo como o primeiro papa do continente americano, a 13 de março de 2013, foi considerada um final adequado para um pontificado de 12 anos que procurou reformar a Igreja Católica e devolvê-la à missão de que foi incumbida pelo Evangelho de cuidar dos mais pobres.