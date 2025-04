Presidente da Ucrânia prepara presença no funeral de Francisco

O chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, tenciona assistir ao funeral do Papa Francisco, disse hoje à Agência France Presse uma fonte da Presidência da Ucrânia.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira de um acidente vascular cerebral, aos 88 anos, e o Vaticano deve anunciar hoje a data do funeral.

A fonte da Presidência ucraniana disse hoje à France Presse que Kiev aguarda a divulgação da data do funeral para preparar a deslocação de Zelensky.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje que vai estar presente nas cerimónias fúnebres.

O anúncio do chefe de Estado francês ocorreu durante uma conferência de imprensa em Saint-Denis, capital da Ilha da Reunião, território ultramarino francês no Índico.

Anteriormente, o gabinete da Presidência dos Estados Unidos anunciou que Donald Trump vai estar presente no funeral do chefe de Estado do Vaticano.

O Papa nasceu em Buenos Aires a 17 de dezembro de 1936 tendo sido o primeiro jesuíta e o primeiro sul-americano a liderar a Igreja Católica.

Portugal decretou três dias de luto nacional.