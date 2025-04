Nenhum apostador acertou na chave do Euromilhões sorteada esta terça-feira.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no próximo sorteio, sexta-feira, estará em jogo um jackpot no valor de 75 milhões de euros.

A chave de hoje era composta pelos números 7 - 28 - 33 - 37 e 47 e pelas estrelas 9 e 12.

Boa sorte!