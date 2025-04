Euro cai e fica abaixo de 1,15 dólares após recorde

O euro caiu esta terça-feira e ficou abaixo dos 1,15 dólares, após o FMI revelar que o risco de recessão para a economia dos EUA subiu de 25% para 40% devido à guerra comercial.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1433 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1501 dólares.

O euro também cedeu em comparação com a libra e com o iene.

Na segunda-feira, pelas 17:23, o euro seguia a 1,1512 dólares, o nível mais elevado desde novembro de 2021.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1476 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1432 e 1,1547 dólares.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse hoje que o risco de recessão para a economia dos EUA subiu dos 25% previstos em outubro para 40% neste momento, devido à guerra comercial lançada pelo Presidente Donald Trump.

"Não vemos uma recessão na nossa previsão, mas a probabilidade de uma recessão aumentou de 25% em outubro para cerca de 40%", disse o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, no lançamento do World Economic Outlook (WEO), citado pela Efe.

O FMI estima que "o crescimento nos Estados Unidos abrande para 1,8%", um valor 0,9 pontos percentuais inferior "ao projetado na atualização de janeiro de 2025 do WEO, devido à maior incerteza política, às tensões comerciais e à menor dinâmica da procura", de acordo com o WEO.

Divisas..............terça-feira..............segunda-feira

Euro/dólar............1,1433...............1,1501

Euro/libra............0,85674..............0,86025

Euro/iene.............161,57...............162,04

Dólar/iene............141,30...............140,89