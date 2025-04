Ouro atinge novo máximo histórico ao ultrapassar os 3.290 dólares por onça

O preço do ouro, um dos ativos considerados como refúgio seguro em tempos de incerteza, atingiu um novo máximo histórico de 3.291,81 dólares por onça, impulsionado pela fraqueza do dólar.

Na passada segunda-feira, o ouro caiu mais de 1% para negociar abaixo dos 3.200 dólares nessa sessão.

O ouro está a beneficiar da fraqueza do dólar, cuja desvalorização se intensificou após o anúncio das tarifas anunciadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, no início do mês.

Caster Menke, chefe de pesquisa da Next Generation de Julius Baer, considerou em declarações à Bloomberg que o conflito comercial e os riscos de recessão associados estão a atrair ao mercado do ouro os que procuram refúgio, contribuindo para um mercado estrutural em alta, impulsionado por compras dos bancos centrais.