No Dia da Terra, o PAN Madeira volta a afirmar, em nota enviada, o seu compromisso com a protecção ambiental, a justiça climática e a regeneração dos ecossistemas da nossa Região. "Numa altura em que os impactos das alterações climáticas se fazem sentir com maior intensidade, não podemos adiar decisões políticas", refere.

Na nota, o partido dá conta que desde Setembro de 2023, o PAN tem-se dedicado de forma activa ao acompanhamento de projectos de reflorestação em áreas ardidas, incluindo com a plantação de árvores. "Fizemos parte do grupo de trabalho do PROF-RAM nas anteriores legislaturas e submetemos um diploma para preservação das áreas ardidas num espaço de 10 anos", explica.

"Contudo a negligência nas questões ambientais têm comprometido alguns destes avanços: plantas recentemente colocadas estão a ser consumidas por vacas que pastam em zonas onde não deveriam ter acesso. Esta situação revela um grave problema de fiscalização e gestão de território que tem de ser corrigido", acrescenta.

Na nota lê-se ainda que "é incompreensível que, após o investimento de recursos públicos e o envolvimento de voluntários e entidades na plantação de árvores, o próprio Governo Regional permita o acesso livre de gado a essas áreas, comprometendo todo o esforço feito. Plantar árvores não é reflorestar. Reflorestar implica proteger, cuidar e garantir que a vegetação se desenvolve até alcançar o seu papel ecológico."

Assim, o PAN considera urgente repensar a estratégia regional de combate às alterações climáticas e regeneração florestal. "As falhas estruturais na gestão territorial e ambiental não podem continuar a ser ignoradas, sob pena de comprometer o futuro ecológico e económico da Região. A Madeira precisa de ação política séria, coerente e fiscalizada."

"Acreditamos que é possível fazer diferente. O PAN tem estado presente no terreno, tem feito denúncias, tem apresentado soluções. Mas é preciso vontade política para garantir que aquilo que se planta hoje não seja destruído amanhã. As alterações climáticas não esperam por mais adiamentos", afirma Válter Ramos, candidato do PAN às Legislativas Nacionais.

No dia em que se assinala o Dia da Terra, o PAN Madeira deixa uma mensagem de "responsabilidade: a recuperação ecológica da Madeira exige mais do que intenções — exige compromisso com resultados."