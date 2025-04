Estratégia de sustentabilidade do Porto de Lisboa em destaque na maior feira mundial de cruzeiros

O Porto de Lisboa "destacou-se na Seatrade Cruise Global 2025, o maior e mais influente evento da indústria de cruzeiros a nível mundial, que decorreu entre 7 e 10 de Abril no Miami Beach Convention Center, nos Estados Unidos", informa uma nota de imprensa divulgada hoje. "Com uma presença integrada na estratégia nacional da Cruise Portugal | APP – Portos de Portugal, o Porto de Lisboa uniu forças com os restantes portos nacionais, apresentando uma frente portuguesa coesa e ambiciosa no mercado internacional", garante.

Sob o tema 'Milestone', "esta edição reuniu a elite do setor num momento crítico de transformação da indústria global. Num contexto onde o novo regime tarifário norte-americano introduz elementos de incerteza, os representantes do Porto de Lisboa conseguiram posicionar a capital portuguesa como um destino que combina estabilidade, inovação e compromisso ambiental", realça ainda.

Assim, durante o evento, "a comitiva do Porto de Lisboa realizou reuniões estratégicas com operadores de topo mundial, incluindo Royal Caribbean International, TUI Cruises, Marella Cruises, Carnival UK (P&O Cruises e Cunard) e Ritz-Carlton Yacht Collection. Estas conversações elevaram o perfil do Porto de Lisboa além da simples promoção turística, focando em iniciativas concretas de sustentabilidade que respondem às exigências do viajante contemporâneo".

Apostamos fortemente na apresentação de soluções tecnologicamente avançadas como o Onshore Power Supply e o Environmental Port Index, que colocam Lisboa na vanguarda dos portos europeus em matéria ambiental». A par disto, o mesmo responsável recordou que, «o projeto "Cruzeiros pelas Comunidades" gerou particular interesse entre os operadores internacionais, apresentando um modelo inovador de integração entre a indústria de cruzeiros e o desenvolvimento local, com benefícios tangíveis para os habitantes da cidade. Carlos Correia, presidente da APL-Administração do Porto de Lisboa

A participação do principal porto de turismo português "consolida o estatuto do Porto de Lisboa como um dos protagonistas na redefinição do futuro da indústria de cruzeiros, combinando crescimento económico com responsabilidade ambiental e social – uma tríade cada vez mais valorizada pelos decisores do setor", refere, em conclusão.