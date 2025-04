JPP defende "abordagem humana" à vaga de migrantes na Madeira e em Portugal continental

O JPP defende uma abordagem mais humanizada face aos migrantes que procuram novas oportunidades na Madeira e em Portugal continental, afirma o cabeça-de-lista do partido, pelo círculo da Região, às legislativas de 18 de Maio.

Durante uma acção de pré-campanha, Filipe Sousa criticou a forma como tem sido gerida a questão migratória, afirmando que o tema está na agenda política porque o País falhou no acolhimento, na protecção e integração das pessoas que pediu que viessem para cá trabalhar porque tem uma enorme necessidade de mão-de-obra nos vários sectores da economia, desde a construção civil, restauração e serviços.

O candidato destacou a "postura coerente" do JPP nesta matéria, lembrando a criação do Núcleo das Comunidades Estrangeiras, que tem desenvolvido trabalho de proximidade junto de comunidades migrantes na Região.

"Se queremos ser bem acolhidos, também temos que saber acolher", afirmou Filipe Sousa, recordando que Portugal continua a ser uma nação com forte tradição de emigração.

Manifestou a sua convicção de que "a diversidade cultural torna as regiões e os países mais ricos e dinâmicos", destacando que "as pessoas que nos procuram trazem com ela uma grande vontade de trabalhar e vencer na vida, dando contributos importantes para o desenvolvimento económico, social e cultural".

Filipe Sousa compromete-se, caso seja eleito, a trabalhar na Assembleia da República para fortalecer o contributo das comunidades estrangeiras na Madeira, promover a sua integração na sociedade madeirense e dar continuidade ao trabalho do Núcleo das Comunidades Estrangeiras do JPP.

Cita dados da Direcção Regional de Estatística publicados em Setembro de 2024, para referir que a população estrangeira residente na Madeira atingiu 14.060 pessoas em Dezembro de 2023, representando 5,5% da população total (256.622). As principais comunidades são originárias da Venezuela (15,5%), Reino Unido (10,3%), Brasil (10,3%), Alemanha (10%) e Itália (5,2%).

Acrescenta que a comunidade muçulmana, particularmente proveniente do Bangladesh, também tem registado um crescimento significativo.