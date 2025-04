GNR apoiou resgate de 31 migrantes em missão internacional em Espanha

A lancha de patrulhamento costeiro "Bojador" regressou na quarta-feira de uma missão internacional de vigilância marítima em Espanha, onde apoiou o resgate de 31 migrantes e a detenção de um facilitador de imigração ilegal, anunciou hoje a GNR.

Num comunicado, a GNR revelou que durante a missão, realizada na fronteira marítima em Almeria, Espanha, desde 19 de fevereiro, apoiou ainda as autoridades internacionais na deteção de 42 embarcações suspeitas de realizar travessias ilegais para a Europa.

A missão foi realizada pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR, no âmbito da Operação da Frontex - Join Operation (JO) SPAIN 2025 - Coastal Patrol Vessel (CPV) e National Official (NO), missão europeia de vigilância da fronteira marítima, controlo da imigração irregular, combate à criminalidade transfronteiriça e apoio às autoridades locais.

A lancha "Bojador" esteve neste serviço desde 19 de fevereiro, com uma tripulação de 13 militares.

Percorreu 5.547 milhas náuticas, com mais de 500 horas de navegação e 330 horas de operação de vigilância, acrescentou a GNR.

Entre 2007 e 2024, a GNR já empenhou cerca de 1.150 militares em diversas Operações Conjuntas Frontex, para proteção das fronteiras externas da União Europeia, prevenção da imigração irregular, combate ao tráfico humano e segurança das rotas marítimas.