Montenegro não descarta voltar à Madeira antes das eleições

Na qualidade de presidente do PSD, Luís Montenegro participa esta terça-feira, dia 22, em diversas acções de pré-campanha para as eleições legislativas nacionais.

O também primeiro-ministro não exclui a possibilidade de voltar à Madeira na quinzena que antecede as eleições agendadas para 18 de Maio, ou seja, em período de campanha eleitoral.

“Será um pouco difícil cá voltar outra vez”, começou por admitir, com a justificação que tenciona ir “a todos os Círculos eleitorais” nesta fase que antecede as eleições antecipadas.

Ainda assim, regressar em breve à Madeira para fazer campanha é possibilidade que não descarta. “Não é de excluir. Logo se vê, mediante a gestão que vamos fazer no nosso plano”, apontou, no final da visita à obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.