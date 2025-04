Luís Montenegro escolhe a Madeira para as férias da Páscoa

Luís Montenegro está a passar as férias da Páscoa na ilha da Madeira.

O DIÁRIO sabe que o primeiro-ministro chegou, esta manhã, à Região, acompanhado da mulher e de outros membros da família, para desfrutar de alguns dias de descanso neste fim-de-semana prolongado.

Durante a tarde desta sexta-feira, Montenegro foi visto a passear tranquilamente com a família pela Placa Central, na Avenida Arriaga, breves momentos antes da passagem da procissão do Enterro do Senhor, que percorreu as ruas ao redor da Sé Catedral do Funchal. O líder do PSD esteve sempre acompanhado por elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP), responsáveis pela sua segurança durante a deslocação.

A estadia na Região não será, contudo, apenas dedicada ao lazer. Na próxima terça-feira, Luís Montenegro também vai aproveitar para participar numa iniciativa de campanha do PSD-Madeira, no âmbito das Eleições Legislativas marcadas para o próximo dia 18 de Maio.