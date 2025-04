Montenegro com agenda cheia na Madeira em dia de pré-campanha

Luís Montenegro, presidente do PSD, cumpre esta terça-feira uma agenda política intensa na Região, no âmbito da pré-campanha para as eleições legislativas nacionais. A deslocação reforça a ligação entre a direcção nacional e a estrutura regional, num momento estratégico para a mobilização interna do partido.

O dia começa às 11 horas com uma visita à Universidade da Madeira, onde o líder social-democrata deverá sublinhar a importância da qualificação dos jovens e do investimento em conhecimento. Às 12 horas, segue-se uma deslocação às obras do novo Hospital da Madeira, uma das principais reivindicações regionais na área da saúde, cuja concretização tem sido acompanhada de perto pelo PSD.

Embora não conste da agenda oficial, está previsto um almoço político às 13 horas na Quinta Magnólia, com a presença de destacados militantes e dirigentes regionais, num momento reservado de articulação interna e troca de ideias sobre o futuro da campanha.

A jornada termina com um encontro público marcado para as 18 horas, onde terão lugar intervenções políticas e a apresentação dos candidatos da coligação PSD/CDS-PP pela Madeira às legislativas. A sessão, aberta aos militantes, procura reforçar a unidade partidária e preparar o terreno para a campanha nacional.

A visita de Luís Montenegro à Região afirma-se como um gesto de proximidade e compromisso com os social-democratas madeirenses, sobretudo com o líder do PSD-M, no qual naturalmente irá ser deixado um enfoque na coesão territorial e na valorização política da Madeira no contexto nacional.