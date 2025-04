Vaticano divulga primeiras imagens do Papa no caixão

O Vaticano divulgou hoje as primeiras imagens do Papa no caixão aberto, ladeado por dois guardas suíços na capela da Residência Santa Marta, onde Francisco vivia.

Na foto e no vídeo feitos na noite de segunda-feira, o Papa, que morreu de um acidente vascular cerebral aos 88 anos, está num caixão de madeira forrado com veludo vermelho, a usar uma mitra branca, uma casula púrpura e a segurar um rosário entrelaçado nas mãos.

As imagens são do momento da cerimónia de falecimento, ocorrida nesta segunda-feira às 20:00 (19:00 em Lisboa), mostrando muitos dos cardeais que estão presentes em Roma e que foram à capela, além de vários dos seus colaboradores.

Os cardeais presentes em Roma reúnem-se hoje para a sua primeira congregação, o encontro de cardeais após a morte do Papa Francisco, para ultimar os pormenores iniciais, como os preparativos para a trasladação do corpo e a data do funeral.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.

A última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.

Segundo a legislação em vigor do Vaticano, o caixão de Francisco deverá ser levado na quarta-feira para a Basílica de São Pedro para ser visto pelos fiéis, e o funeral deverá realizar-se entre sexta-feira e domingo.