Captadas primeiras imagens de uma lula colossal em mar profundo

Uma lula colossal foi captada por câmaras pela primeira vez no mar profundo por uma equipa internacional de investigadores que pilotava um submersível operado à distância.

A lula filmada era um juvenil com cerca de 30 centímetros de comprimento a uma profundidade de 600 metros no sul do Oceano Atlântico, com o avistamento a ser anunciado na terça-feira pelo Schmidt Ocean Institute, nos Estados Unidos.

As lulas colossais adultas, que os cientistas descobriram nas barrigas de baleias e aves marinhas, podem atingir comprimentos de até 7 metros.

A lula foi avistada no mês passado perto das Ilhas Sandwich do Sul durante uma expedição em busca de nova vida marinha. Os investigadores esperaram para verificar a identificação da espécie com outros cientistas independentes antes de divulgarem as imagens.

"Adoro o facto de termos visto pela primeira vez uma lula colossal jovem. Este animal é tão bonito", disse Kat Bolstad, investigadora de lulas da Universidade de Tecnologia de Auckland, na Nova Zelândia, que ajudou a confirmar a identificação.

Os investigadores estão a testar diferentes câmaras na esperança de capturar uma lula colossal adulta, adiantou Bolstad.

A lula jovem é quase totalmente transparente, com tentáculos finos.

Quando adultas, as lulas perdem esta aparência vítrea e tornam-se num vermelho escuro opaco ou roxo.

Também depois de adultas, são consideradas os maiores invertebrados conhecidos do mundo.

Esta espécie foi pela primeira vez descoberta em 1925 no estômago de um cachalote e em 2007, pescadores neo-zelandeses encontraram aquela que era até então a maior lula colossal alguma vez vista com aproximadamente 495 quilogramas.