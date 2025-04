Irão refere que posições com a Rússia "nunca foram tão próximas e sólidas"

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, referiu hoje, quando se encontrou com o seu homólogo russo, Sergey Lavrov, que as posições de Teerão e de Moscovo sobre os assuntos internacionais "nunca foram tão próximas e sólidas".

O chefe da diplomacia iraniana, que chegou à Rússia na quinta-feira, foi recebido pelo Presidente russo, Vladimir Putin, a quem entregou uma carta do líder supremo do Irão, Ali Khamenei.

"Esta mensagem foi dirigida não só a Putin, mas foi também um sinal para o mundo inteiro de que o Irão considera a Rússia o seu parceiro estratégico e vizinho importante", disse Araqchi no início do encontro.

Na véspera da sua deslocação a Moscovo, o ministro iraniano revelou que iria discutir com responsáveis russos as conversações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerão, cuja primeira ronda se realizou na semana passada em Omã, onde prosseguirão no sábado.

Lavrov, por sua vez, sublinhou que o encontro de quinta-feira entre Putin e Araqqchi constituía o "dinamismo sem precedentes" do diálogo político entre Moscovo e Teerão.

A Rússia, que aprovou há alguns dias o Acordo de Parceria Estratégica com Teerão, tem apoiado nas últimas semanas uma solução diplomática para as tensões entre o Irão e os EUA.