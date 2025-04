Várias portugueses incluindo uma madeirense visitaram a pé sete igrejas na Venezuela

Portugueses e luso-venezuelanos visitaram a pé sete igrejas católicas na Venezuela, entre a noite da quinta-feira e o sábado de Semana Santa, uma tradição que evoca a paixão e morte de Jesus Cristo.

Nos templos religiosos vários luso-venezuelanos pediram ajuda "porque o mundo está em crise" e "paz na Venezuela".

"Em três dias visitei as igrejas de Nossa Senhora de La Candelária, do Sagrado Coração de Jesus, de San Francisco, Nossa Senhora de Altagracia, a Catedral de Caracas, a Basílica de Santa Teresa e a Santa Capilla", explicou uma portuguesa à agência Lusa.

Natural da Madeira, com 65 anos, Marta Perestrelo explicou que apesar de lhe doerem as pernas e ter dificuldades para caminhar, tinha de cumprir a tradição com muita devoção.

"Em cada igreja orei com fé, recordei a paixão e morte de Jesus Cristo, e pedi-lhe fervorosamente que olhe com atenção para o mundo que está hoje muito complicado, que ajude a acabar com as guerras que estão a acabar com muitas vidas. Para a Venezuela, pediu o fim da crise económica, que haja menos pobreza e muita, mas mesmo muita paz", disse.

Por outro lado, João Manuel Andrade, 58 anos, comerciante, teve de optar entre aproveitar para ir à praia e continuar com uma tradição que lhe ensinaram os pais, mas em família.

"Cada vez é preciso mais convicção para explicar às novas gerações que em Semana Santa é tempo para refletir e reviver as tradições dos nossos antepassados", disse.

Explicou que acompanhado pela mulher e dois filhos visitou as igrejas da Sagrada Família, de Maria Auxiliadora, de São José, de San Juan Bautista, de Nossa Senhora do Cármen, do Espírito Santo, e de San Pedro, no leste de Caracas.

Antes de visitar os sete templos, este português esteve na noite de terça-feira no centro de Caracas, na Basílica de Santa Teresa, onde participou na procissão de El Nazareno de San Pablo, a quem agradeceu por tudo o que Deus lhe tem dado, pediu vários favores e renovou algumas promessas.

"Temos de ser agradecidos por tudo o que a vida nos tem dado, por estar vivos e em família. Pedi-lhe vários favores, entre eles que nos ajude [na solução de um processo jurídico], que nos proteja e nos dê muita saúde. Em troca prometi cumprir várias tradições religiosas, ir frequentemente à missa", explicou à Lusa.

Recordando a importância da Semana Santa, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou hoje uma mensagem sublinhando a fé dos venezuelanos.

"Nestes dias de profunda reflexão espiritual, uno-me ao povo em oração e recolhimento para honrar o sacrifício de Jesus Cristo como símbolo de amor, redenção e dedicação pela humanidade. Curvamo-nos diante da cruz para renovar a nossa fé nos valores cristãos: solidariedade, justiça e esperança inabalável num futuro melhor", escreveu Nicolás Maduro no Instagram.

Maduro sublinhou que tal como Cristo carregou a cruz pelo bem de todos os heroicos venezuelanos têm carregado com valentia as cruzes impostas pelas adversidades, "demonstrando que os bloqueios económicos e agressões externas não poderão quebrar o espírito libertário".