Ambiente notifica Câmara de Santa Cruz para reparação urgente na rede de saneamento do Caniço

A Direção Regional do Ambiente e Mar (DRAM) notificou com caráter de urgência a Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC) para proceder à reparação imediata de uma falha grave no sistema de saneamento básico do concelho, na sequência de uma descarga de esgoto a céu aberto ocorrida entre os Reis Magos e a Atalaia, nas proximidades da Reserva Natural do Garajau.

A descarga, confirmada pela autarquia, teve origem numa “obstrução grave” do emissário submarino que serve a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Caniço. A situação está a ser alvo de intervenção pela empresa operadora, que se encontra a realizar os trabalhos de desobstrução da conduta que transporta as águas residuais provenientes do Caniço e da Camacha.

Segundo informação da Direção Regional do Ambiente Mar, a gestão da rede de saneamento básico, incluindo recolha, tratamento e desembaraço, é da inteira responsabilidade dos municípios. A caixa de visita onde ocorreu a descarga, localizada na base do Pico da Atalaia, tem apresentado entupimentos recorrentes nos últimos tempos, o que poderá evidenciar deficiências graves na manutenção da parte terminal da rede.

A DRAM reforça que esta não é a primeira vez que notifica a CMSC sobre a necessidade de intervenções urgentes na infraestrutura, alertando para os riscos ambientais significativos, sobretudo devido à proximidade da zona afetada a uma área protegida de elevado valor ecológico. As autoridades ambientais insistem na necessidade de investimentos adequados por parte do município para assegurar o bom funcionamento da rede e evitar a repetição de episódios desta gravidade.