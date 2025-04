Carrinha furtada no Caniço

Uma carrinha branca, de marca ‘Renault Master’, com a matrícula 16-16-TU, foi furtada na madrugada de domingo, no Caniço.

O proprietário referiu ao DIÁRIO que estacionou o veículo de 17 lugares na Estrada dos Moinhos, na Assomada, mas disse que quando se deslocou até junto da carrinha, por volta das 7 horas de domingo, deparou-se com o lugar já vazio.

O lesado apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro da viatura para entrar em contacto com as autoridades ou através do número 965 013 078.

Referiu ainda que no interior da ‘Renault’ tinha os documentos e a carteira com algum dinheiro.