ETAR do Caniço com descarga alterada devido a entupimento

A ETAR do Caniço está temporariamente a descarregar efluente tratado junto à costa, devido a um entupimento na câmara de carga do emissário, informou a Câmara Municipal de Santa Cruz, dando conta de que habitualmente a descarga é feita no mar, a cerca de 450 metros da costa e a 60 metros de profundidade.

Informa ainda que está já a ser preparada uma operação de desentupimento com a maior brevidade possível, na zona do Atalaia, mas que as condições de segurança da falésia onde se localiza a câmara de carga impõem cuidados redobrados na intervenção.

As autoridades garantem que estão a ser tomadas todas as medidas necessárias para resolver o problema com segurança e celeridade.