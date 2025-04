Em 2021 o recolher obrigatório passava para as 23 horas

Parece longínqua a época da covid-19, das máscaras, dos desinfetantes e do distanciamento social, mas há quatro anos o Governo Regional anunciava alterações no recolher obrigatório a vigorar na Região, que passaria para as 23 horas.

Novas medidas entraram em vigor e permitiam aos restaurantes, por exemplo, encerrar entre as 22 e as 22h30.

O objectivo era dar mais folga ao comércio e restauração, mas impedir que se registem os ajuntamentos à noite, um dos factores de maior transmissão da Covid-19.

Na mesma edição era dado conta que já tinham sido administradas 69.737 doses da vacina contra a covid-19, o que equivale a mais 9.723 do que na semana passada. Destas, 50.269 correspondem à primeira dose e 19.468 dizem respeito à segunda inoculação, com a qual fica concluído o processo de imunização.

Por fim, era noticiada a recuperação da Capela de São Paulo. Encontrava-se em fase de contratação pública o procedimento preparado pela Direcção Regional da Cultura (DRC) para o projecto de execução - arquitectura e especialidades - com vista à recuperação da conhecida localizada no Funchal.