Montenegro garante que não escondeu contas e fala em manipulação de factos

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, disse hoje que há cerca de dois meses que é confrontado com notícias que considera corresponderem a desinformação e manipulação de factos, reiterando que não escondeu qualquer conta bancária.

"Há cerca de dois meses que temos vindo a ser confrontados com uma série de notícias, muitas delas preenchidas de uma forma que eu considero que corresponde a desinformação e manipulação de factos, muitas vezes, perfeitamente normais e banais", afirmou Luís Montenegro, que falava aos jornalistas à chegada a Valpaços, para visitar a Feira do Folar enquanto presidente do PSD.

Montenegro concretizou estar a falar de dois órgãos de comunicação social em particular, designadamente o Expresso e o Correio da Manhã, que disse terem "um padrão de apresentação de notícias que, depois, têm tido como consequência que todos os demais órgãos de comunicação social, os agentes políticos e mediáticos, são induzidos em erro e reproduzem títulos de notícias que são absolutamente falsos".

Hoje mesmo, o Correio da Manhã escreve que Luís Montenegro escondeu várias contas bancárias ao Tribunal Constitucional (TC) e que questionados, o TC e a Procuradoria-Geral da República (PGR), confirmaram que o Ministério Público (MP), junto do TC, pediu ao primeiro-ministro esclarecimentos adicionais sobre a declaração de rendimentos entregue no TC, uma resposta que foi dada a 07 de abril.

Ao pedido de esclarecimentos feito hoje pelos jornalistas, Luís Montenegro disse ter "três contas à ordem" e que "nenhuma delas apresentava um saldo superior a 50 salários mínimos nacionais".

"E eu disse até ao Ministério Público qual era o saldo que elas apresentavam e eu não tenho nada a esconder", referiu.

Salientou ainda que não escondeu qualquer conta e repetiu que é o único político português que apresentou publicamente o valor das suas declarações de rendimentos nos últimos 15 anos.

"Portanto, toda a gente sabe quanto é que eu ganhei nos últimos 15 anos, o dinheiro que eu ganhei das duas uma, ou foi gasto ou foi poupado. As contas de que estão a falar são as contas onde está esse dinheiro, o dinheiro que eu ganhei a trabalhar, não há um cêntimo nas minhas contas que não seja proveniente do trabalho, do meu e da minha família. Eu estou muito à vontade com isso", frisou.