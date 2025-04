Presidente da República espera justiça por homicídio de estudante em Braga

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou com familiares próximos do estudante morto em Braga, para apresentação de condolências, e disse esperar que seja feita justiça, foi hoje anunciado.

"Como acontece noutras situações análogas, o Presidente da República, dentro dos limites das suas competências constitucionais, acompanhou o sucedido em Braga e falou com familiares próximos da vítima para apresentar os sentidos pêsames, e espera que seja feita justiça", lê-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o suspeito de matar um jovem de 19 anos junto ao Bar Académico, em Braga, na madrugada do último sábado, disse na quinta-feira à agência Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, o alegado autor do crime tem 27 anos e está indiciado por homicídio qualificado.

Na madrugada de sábado, o aluno do 12.º ano da Escola Secundária D. Maria II, em Braga, conhecido por 'Manu', foi atacado com uma arma branca à porta do Bar Académico da Universidade do Minho, acabando por morrer no hospital.

Em comunicado posteriormente divulgado, a PJ confirmou a detenção do suspeito na quinta-feira, que se preparava para abandonar o país.

"Das diligências ininterruptas entretanto realizadas pela PJ, foi possível identificar, localizar e deter o agressor, que já se encontrava em fuga, refugiado numa zona isolada do interior do país e a preparar-se para fugir para o estrangeiro", referiu a polícia.

Esta força de investigação criminal explicou que "por motivos ainda não totalmente esclarecidos, elementos de dois grupos distintos foram expulsos do estabelecimento comercial após uma discussão verbal".

"Depois, já no exterior do bar, voltaram a envolver-se em confrontos, desta vez com agressões físicas, tendo o suspeito, utilizando uma faca, golpeado a vítima, um jovem de 19 anos, na zona torácica e membro superior direito, lesão que veio revelar-se fatal, apesar do socorro de emergência", referia-se no comunicado.

Fonte judicial acrescentou à Lusa que o detido será presente no sábado a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, para aplicação das medidas de coação.

O crime registou-se pelas 05:30, na sequência de uma rixa que, segundo fonte da PSP, envolveu cerca de 20 pessoas.

O edifício do bar é propriedade da Universidade do Minho e foi cedido à Associação Académica.

No entanto, a associação concessionou a exploração a um empresário.

Após o crime, já se registaram dois focos de incêndio no edifício, o que destruiu parcialmente o bar.