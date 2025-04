Fatia maior do dinheiro da contratação pública vai para fora Em 2023, foram publicados contratos no valor de 434,7 milhões de euros, menos 15% do que no ano anterior, devido à queda nas obras públicas. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 3 de Abril.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Arrebatador Concerto inaugural das comemorações do 50.º aniversário da Autonomia da madeira encantou Centro de Congressos, rendido à excelência das diversas actuações.

Outros destaques:

Estudo para túnel custa 1,1 milhões Governo Regional já deu luz verde para avaliação de impacte ambiental da construção da ligação rodoviária entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra. Estudos preparatórios vão demorar mais de quatro anos.

Círculos concelhios davam maioria robusta ao PSD

E, por fim, Prémio 'Deporto com ética' distingue reportagem do DIÁRIO.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.