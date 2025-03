Dívida pública dá 19 mil euros por madeirense Valor diminuiu para os 4,9 mil milhões de euros em 2024. Apesar de estar abaixo da média nacional, a dívida per capita é superior à dos Açores. Excedente orçamental de 200 milhões representa 2,7% do PIB regional. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 27 de Março.

Outros destaques:

Rocheiros do Governo chamados à Judiciária Em causa, uma alegada prestação indevida de serviços.

Salvador Martinha traz nova comédia 'Aura Super Jovem' é o 'stand-up-comedy', que o DIÁRIO traz ao Centro de Congressos a 27 de Setembro.

Governo deve tomar posse a 15 de Abril Perspectiva-se a entrada de cinco novos secretários regionais. Albuquerque conta concluir hoje os convites.

E, por fim, Coligação PSD/CDS fazia o pleno nas Câmaras Com os resultados das eleições regionais, o JPP perderia Santa Cruz mas entrava em várias vereações.

