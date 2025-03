Exposições chegam às Juntas de Freguesia no âmbito da Bienal de Arte e Design do Funchal

Três exposições vão ser inauguradas, ao longo dos próximos dias, nas Juntas de Freguesia, no âmbito da 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal. O objectivo é que as mesmas percorram as 10 juntas ao longo deste evento.

A primeira inauguração decorre já amanhã, dia 1 de Abril, pelas 17 horas, na Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, 'Alterações Climáticas em Banda Desenhada'. Promovida pela Sétima Dimensão, pretende ser "uma viagem pelo tempo, explorando os desafios ambientais da Madeira através da banda desenhada". "A partir das aventuras de BIA e do seu companheiro robótico CARAMUJO, os visitantes acompanham os impactos históricos e futuros das alterações climáticas, reflectindo sobre o papel que cada um pode desempenhar na protecção do planeta. A exposição divide-se em três capítulos/secções de 12 pranchas", explica a sinopse.

Já no dia 3 de Abril, pelas 16 horas, a Junta de Freguesia do Monte terá a inauguração de 'Vivências'. é uma exposição e workshop em que se pretende explorar as várias leituras possíveis da cidade, possibilitando uma confrontação entre passado e presente, retratar a passagem, identificar o movimento e como confluem ou divergem as dinâmicas da cidade. Utiliza-se a fotografia e a manipulação da imagem, através da colagem e da pintura. É promovida pela Associação de Cultura e Arte Nonsense Urbano.

Por fim, a 4 de Abril, pelas 17 horas, a Junta de Freguesia de Santa Luziainaugura a exposição 'Papel da Semente', que, no fundo, é uma oficina onde se vai ensinar a criar papel artesanal a partir de materiais reciclados, incorporando sementes que mais tarde poderão germinar e crescer.

Os participantes podem explorar o processo de fabrico do papel semente, promovendo a reciclagem, o upcycling e os hábitos ambientais e valorizar a importância do património natural da Madeira, bem como criar materiais artesanais elegantes. É promovida pela associação My Madeira Island.