FREE Madeira promove novos Workshops de Bitcoin para iniciantes

A Associação FREE Madeira irá promover na última semana de Março dois novos workshops dedicados ao Bitcoin, "inteiramente conduzidos em português e online", sendo não só uma oportunidade porque também dirigido a iniciantes.

Assim, o primeiro workshop é dedicado à "Introdução ao Bitcoin", no qual "serão discutidos conceitos como o funcionamento do dinheiro e noções básicas de Bitcoin. No final desta formação os participantes ficarão a saber como o dinheiro evoluiu até às moedas fiduciárias, quais os seus problemas e como bitcoin pode ser a solução. Aprenderão ainda, de forma prática, como utilizar bitcoin para poupança e pagamentos do dia-a-dia", explica.

Acontece online, no dia 27 de março, das 18h30 às 20h30.

O segundo será sobre "Backup & Segurança", no sentido de "aproveitar ao máximo o potencial do Bitcoin, é fundamental cultivar a confiança em cada ação, evitando surpresas indesejadas", sendo que este workshop "visa dar aos participantes o conhecimento e ferramentas para participar no futuro do dinheiro de forma segura e consciente. A participação neste workshop pressupõe conhecimentos básicos de Bitcoin (por exemplo ter participado no workshop 'Introdução ao Bitcoin')", liga.

Também acontece online e será no dia 31 de Março, das 18h30 às 19h30.

"Os participantes podem inscrever-se nos dois workshops, com o custo de 15€, ou participar em apenas um dos workshops, com o custo individual de 10€. Todos os participantes receberão de oferta um vale de 10% de desconto em shop.freemadeira.org", incentiva a FREE Madeira.

As inscrições podem ser feitas através deste link. E para mais informações, os interessados poderão enviar e-mail para [email protected].