CMF promove nova campanha de proximidade sobre separação de resíduos

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, leva a efeito uma nova campanha de proximidade junto da população no âmbito da separação de resíduos, designada 'Eco Juntas'.

O projecto foi apresentado, hoje, 25 Março, pelas 10h00, na Sala da Assembleia Municipal , contando com a presença da vereadora Nádia Coelho e também com todas as Juntas de Freguesia do Funchal.

De acordo com a autarquia, "esta iniciativa consiste na disponibilização de um ecocentro móvel, o qual permite à população a deposição de pequenos resíduos domésticos e perigosos, que habitualmente não podem ser depositados nos habituais contentores de resíduos urbanos, tais como cd’s e dvd’s, pilhas e baterias, utensílios de cozinha, tinteiros e toner’s, lâmpadas fluorescentes, latas de tinta, telemóveis e carregadores, permitindo o tratamento final adequado e a sua respetiva valorização".

"É um equipamento de elevada versatilidade, em aço galvanizado, com uma plataforma central rolante para fácil extração dos resíduos. Assume a particularidade de ser um equipamento móvel e que, de forma itinerante, irá passar por todas as freguesias do município, de acordo com a calendarização prevista", explica.

O início deste projecto, conforme acrescenta, "está previsto para 10 de Abril e estará presente na freguesia de Santa Luzia, (10 a 17 de Abril), seguindo para a freguesia de Santa Maria Maior (17 a 24 de Abril), Santo António (24 de Abril a 2 de Maio), São Gonçalo (2 a 8 Maio), São Martinho (8 a 15 de Maio), São Pedro (15 a 22 Maio), São Roque (22 a 29 Maio) e Sé (30 a 9 Junho)". Revela ainda que "este equipamento irá circular várias vezes por ano pelas freguesias, permitindo assim uma maior participação da população".

Este projexto resulta de mais uma parceria e colaboração com as Juntas de Freguesia do Município do Funchal, órgãos do poder local de maior proximidade com os munícipes.

Segundo referiu Nádia Coelho, com mais esta iniciativa, a autarquia pretende aumentar a capacidade de separação de resíduos e promover o aumento dos resíduos recolhidos seletivamente e contribuir assim para a economia circular no nosso município.