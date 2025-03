Madeira contabiliza menos dadores de sangue

O Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira, através do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, apontou, esta quinta-feira, Dia Nacional do Dador de Sangue, que conta com 3.066 dadores, sendo que 500 destes são dadores de ‘primeira viagem’.

Os números apontam para uma ligeira descida do número total de dadores, mas aumento do número de dadores novos. Em 2023, também com dados do serviço regional, contavam-se 3.333 dadores, com 486 a contribuírem pela primeira vez para as dádivas.

Os dadores do género masculino continuam a ser a maioria, com 63% dos ‘inscritos, contra 37% do género feminino. Predominância também registada no ano de 2023, a que reportam os dados.

O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM esclarece que, apesar da descida registada no total de dádivas, 5.807 em 2024 para 5.966 em 2023, “todas as necessidades e demandas estão devidamente acauteladas”.