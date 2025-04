Pico da Torre volta a centrar atenção com mais uma edição da Via Sacra

O Pico da Torre, em Câmara de Lobos, volta a ser palco, hoje, de mais uma recriação da Via Sacra ou ‘Paixão de Cristo’. Este que é já um momento que marca as celebrações do período pascal na Madeira, que vai já na sua 28.ª edição, tem início marcado para as 9h30 desta Sexta-Feira Santa.

Os protagonistas voltam a ser os vários elementos dos grupos juvenis da Paróquia de Santa Cecília, que ano após ano, conseguem atrair centenas de fiéis e curiosos, que se entregam a esta representação do percurso de Jesus Cristo desde a condenação até à crucificação.

Destacam-se, nessa caminhada, os seguintes momentos: a entrada de Jesus em Jerusalém; a Última Ceia e o Lava-Pés; a traição de Judas; a condenação de Jesus e as suas causas; a caminhada de Jesus para o Calvário; a Crucifixão, a Morte e a Sepultura de Jesus; no Sepulcro, a procura de um sentido.

Perto de 80 jovens, de diferentes grupos daquela paróquia, vão representar as várias figuras histórico-religiosas que se destacam nos vários momentos encenados.

Mais tarde, às 20h30, o Largo do Colégio, no Funchal, recebe mais uma edição da Via Sacra Jovem, sob a responsabilidade da Pastoral Juvenil da Diocese do Funchal. Este momento será presidido por D. Nuno Brás e tem como principais destinatários todos os jovens da Região, que integram, ou não, grupos de jovens das suas comunidades religiosas.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta Sexta-Feira Santa.

Agenda

15h00 – o Largo da Achada, na Camacha, volta a receber mais uma edição dos Jogos Tradicionais da Quaresma, pela mão do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha. Este encontro com o passado prolongar-se-á até às 18 horas.

16h00 - o Marítimo recebe o Futebol Clube do Porto em andebol masculino, num jogo a contar para a Taça de Portugal da modalidade. O encontro terá lugar no Pavilhão do Marítimo.

17h30 - celebração da Paixão do Senhor, presidida por D. Nuno Brás, seguida da procissão do Enterro do Senhor, na Sé do Funchal.

22h00 - estreia do espetáculo ‘Snob’, com Carlos Coutinho Vilhena, no Centro de Congressos da Madeira.

Efemérides

1835 - O Reino é dividido em 17 distritos administrativos, em concelhos e em freguesias ou paróquias.

1835 - É fundado o jornal Açoriano Oriental.

1906 - Terremoto de magnitude 7,9 na escala de Richter em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, provoca incêndios na cidade e a morte de cerca de 700 pessoas.

1938 - Aparece, pela primeira vez, na revista de banda desenhada Action Comics, o Super-Homem, um dos super-heróis da cultura pop americana.

1946 - A Assembleia da Sociedade das Nações vota a dissolução da instituição fundada em 1920 e a transferência de todos os ativos para a Organização das Nações Unidas.

1951 - A França, Alemanha, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, assinam, em Paris, França, o Tratado de Paris que cria a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA).

1978 - O Senado norte-americano aprova a cedência gradual da soberania sobre o Canal do Panamá.

1980 - A Rodésia torna-se independente com o nome Zimbabué, após 90 anos de colonização britânica.

1993 - A universidade de Hannover, na Alemanha, inicia os testes sobre a viabilidade da vacina contra a SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que resulta da infeção causada pelo VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana).

2005 - Começa, na Capela Cistina, no Vaticano, o Conclave, para a eleição do sucessor do Papa João Paulo II.

2020 - Covid-19: O Governa da Madeira determina o estabelecimento de uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, a partir das 00:00 do dia 19.

2024 - Os Estados Unidos vetam no Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) a resolução que abria a porta à entrada da Palestina como Estado-membro de pleno direito da organização, da qual é actualmente apenas um Estado observador.

