Pedro Fino sai do governo “por vontade própria tendo em conta tudo o que aconteceu” no último ano

O secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, está de saída do Governo Regional “por vontade própria”, confirmou o próprio à margem da cerimónia de tomada de posse dos Órgãos Regionais para o mandato 2025/2028 da Ordem dos Engenheiros, no Museu Casa da Luz, no Funchal.

“Tendo em conta todas as situações que ocorreram o ano passado e é por vontade própria”, declarou, referindo-se à não continuidade no novo elenco governativo.

O ainda secretário ‘das obras’ faz balanço positivo, sobretudo ao pleno mandato do Governo, entre 2019 e 2023. Diz que foram “quatro anos de plena execução com estabilidade política” que permitiu “avançar com vários investimentos e em quatro anos muito difíceis”, com destaque para a pandemia, que mesmo assim não impediu o inicio da obra de construção do Hospital Central e Universitário da Madeira, “uma obra que já, pelo menos há uma década, estava para iniciar e isso foi um marco importante no mandato”, destaca.

Pedro Fino vai ser substituído por Pedro Rodrigues no novo Governo Regional, a ser empossado a meados deste mês de Abril.

“Pedro Rodrigues é um engenheiro com provas dadas. Conheço-o bem, pessoalmente e profissionalmente, a capacidade que ele tem e portanto a secretaria vai estar bem entregue”, assegura.