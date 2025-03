DIÁRIO conta-lhe tudo da noite eleitoral

Tudo preparado para começar a grande emissão do DIÁRIO que lhe vai contar tudo sobre as ‘Eleições Regionais 2025’ a partir das 19 horas. Uma emissão transmitida em directo a partir do estúdio da produtora madeirense ‘100 pressão’, com difusão de base televisiva até às 24h, difundida no canal 79 da Meo, e em simultâneo com as rádios TSF-Madeira e Praia, com a plataforma digital dnoticias.pt e com a tvmadeira.com, bem como com as redes sociais do DIÁRIO e da TSF e com o Youtube.

No primeiro painel, entre as 19h e as 20h30, participam Sara Madalena, advogada e habitual comentadora na TSF-Madeira no programa ‘O descanso das abelhas’; André Barreto, gestor e também comentador radiofónico no ‘Fecho de contas’; e ainda Bruno Melim, líder da JSD e candidato a deputado do PSD-M.

Segue-se até às 22h30 o segundo painel que conta com antiga eurodeputada socialista Liliana Rodrigues, com o professor Joaquim Sousa, ambos habituais comentadores TSF, a que se junta o cronista do DIÁRIO e deputado na ALM, Nuno Morna.

A partir das 22h30, entra em acção o terceiro painel composto pela social-democrata Sara André, pelo economista Paulo Pereira e pelo jornalista Nicolau Fernandes.

Toda esta vasta emissão será conduzida por Ricardo Miguel Oliveira, director geral e editorial do DIÁRIO.