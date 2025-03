Violinista e maestro Shlomo Mintz brilhou no Festival de Música da Madeira

O Centro de Congressos da Madeira recebeu, hoje, o concerto inaugural do XXXVIII Festival de Música da Madeira, que contou com o célebre violinista e maestro Shlomo Mintz.

"Hoje iniciámos com entusiasmo, formalmente, o XXXVIII Festival de Música da Madeira com um concerto com a Orquestra Clássica da Madeira que ficou marcado pela presença do maestro e violinista Shlomo Mintz", começou por referir Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira e do Festival de Música da Madeira.

Shlomo Mintz, que está de volta à Madeira e ao festival, presenteou o público "com obras de Ernst e Tchaikovsky para violino solo e violino solo com orquestra, e na segunda parte assumiu o podium, dirigindo a 7.ª sinfonia de Antonín Dvořák".

O público, em grande número, que por pouco não esgotou a sala do Centro de Congressos, apreciou um solista que tem um som especial, num registo muito próprio e uma interpretação na sinfonia, que se destacou pela transparência das frases, numa abordagem camerística, delicada e cuidada". Norberto Gomes

Com aplausos e longas ovações de pé no final do concerto, com um público maravilhado por presenciar uma interpretação por uma figura ímpar da história da interpretação violinística das últimas 50 décadas, rendido à sua presença que a muitos emocionou, fez com que Shlomo Mintz fosse chamado ao palco por várias vezes". Norberto Gomes

De acordo com o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira e do Festival de Música da Madeira, "Shlomo Mintz, que é tido como uma das figuras de destaque enquanto violinista no Séc. XX e XXI, teve honras de uma edição de 13 CD´s pela Deutsche Grammophon no âmbito das comemorações do seu 60º aniversário".

Com uma carreira absolutamente brilhante como violinista, tendo-se apresentado com as mais destacadas orquestras e maestros dos vários continentes, como maestro dirigiu também importantes orquestras em todo o mundo". Norberto Gomes

O Festival de Música da Madeira continua, amanhã, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, às 18h00, com um recital de piano pela premiada pianista Franco-Húngara Suzana Bartal.