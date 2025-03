Mais do que empoderamento, fala-se de capacitação das mulheres na palestra ‘Invista nas mulheres: Acelere o Progresso, uma iniciativa da Casa do Voluntário em parceria com a delegação da Madeira da Comunidade contra a Sida. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, no Colégio dos Jesuítas, Sofia de Castro Fernandes apelou a uma maior união entre as mulheres.

“As mulheres devem exigir ser ouvidas”, considera a fundadora e CEO de ‘Às 9 no meu blog’. Sofia de Castro Fernandes, licenciada em Direito, afirmou esperar que, um dia, as cotas, que agora ainda são necessárias para garantir o acesso das mulheres a determinados lugares, deixem de existir. Para a blogger e autora, o mais importante é ser exemplo de inspiração para outras pessoas.

Ver Galeria

Fotos Rui Silva/ASPRESS

Por seu lado, Cristina Santos Pinheiro lembrou que as temáticas relacionadas com a mulher e o seu papel não são novas e que remontam há vários séculos. Desde cedo, a mulher teve um papel essencialmente ligado à maternidade e em que a sua sexualidade foi alvo de escrutínio contínuo.

Para a docente da Universidade da Madeira, que se dedica à investigação na área da igualdade de género, é necessária reflexão para que se possibilite o progresso, pois ainda existem conceitos e estereótipos que colocam em causa o mesmo.

Por seu lado, o presidente da Ordem dos Economistas, Paulo Pereira, ressalvou a educação como a forma mais igualitária de equilibramos a sociedade. Para o economista, a reivindicação constante protagonizada pelas mulheres levou ao progresso em várias áreas, nomeadamente nos seus direitos. Apesar de reconhecer a importância da mulher no seu papel de mãe e cuidadora, apontou a necessidade de darmos as ferramentas para que possam concretizar os seus sonhos também a nível profissional.

Esta palestra é moderada pelo director geral editorial da EDN, Ricardo Miguel Oliveira e contou com bastante adesão, também por parte de estudantes universitários.