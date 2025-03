Força Madeira acusa partidos de "estenderem o tapete" ao PSD

A Coligação Força Madeira vem denunciar a "hipocrisia" de Miguel Albuquerque com um novo cartaz que expõe as verdadeiras "bengalas" do PSD: Chega, CDS e PAN.

Apesar do discurso de força e confiança, a realidade é que Albuquerque só se aguenta no poder graças aos apoios destes partidos, que lhe garantem a sobrevivência política. O tempo das maiorias absolutas acabaram e há partidos da oposição que apesar das críticas que fazem ao governo, se forem eleitos vão estender o tapete ao PSD Raquel Coelho, candidata da Força Madeira

A candidata da Força Madeira considera que grande parte da oposição na Madeira são partidos satélites que gravitam em torno do sol PSD. "É preciso separar o trigo do joio, existe a oposição verdadeira e a oposição do PSD", atira Raquel Coelho.

A candidata apela a que os eleitores não se deixem levar pelos discursos inflamados contra o Governo, da falsa oposição na Madeira, pois acredita que se estes forem eleitos ao Parlamento Regional "vão fazer o jogo do PSD, como já aconteceu no passado".