Casa Branca acusa democratas de serem "partido da insanidade e do ódio"

A porta-voz da Casa Branca acusou hoje os democratas de serem "o partido da insanidade e do ódio" devido ao comportamento antagonista que manifestaram durante o discurso do Presidente norte-americano, Donald Trump, ao Congresso.

"O comportamento dos democratas ontem [terça-feira] à noite foi completamente vergonhoso e demonstrou o quão severamente sem noção eles são para com o público americano. Foi o momento mais vergonhoso na história dos discursos presidenciais naquela bela câmara", criticou Karoline Leavitt à imprensa.

A porta-voz indicou que os democratas "gritaram com" Trump, saíram da sala do Congresso e "desrespeitaram o povo americano".

Leavitt acrescentou que os democratas "se expuseram como o partido da insanidade e do ódio".

Incentivada por perguntas de representantes dos "novos media", próximos ao eleitorado 'trumpista' e cada vez mais presentes na Casa Branca, Karoline Leavitt acusou a oposição de não se ter levantado para aplaudir os membros da sociedade civil que foram convidados por Trump para estarem no evento como forma de ilustrar as suas prioridades políticas.

"Eles não defenderam uma criança linda e inocente com cancro", disse a porta-voz, acrescentando: "Nem aplaudiram duas mães cujas filhas foram mortas por imigrantes ilegais".

Os democratas "desrespeitaram o povo americano" e "apenas se levantaram para torcer pela Ucrânia, não pela América", criticou ainda.

A noite do discurso começou com uma situação invulgar, quando o deputado democrata Al Green, um forte opositor de Trump, levantou-se na plateia para vaiar o Presidente no momento em que Trump se vangloriava pela sua vitória eleitoral.

Al Green acabou expulso da sessão por interromper o discurso de Trump com protestos.

Ao longo da intervenção de Trump, vários membros do Partido Democrata tentaram interromper a sessão com vaias, enquanto o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, teve que pedir ordem repetidamente.

Enquanto Trump discursava, vários democratas levantaram placas onde se podia ler "falso", numa tentativa de fazer uma verificação de factos do discurso em tempo real.

"Não há nada que eu possa fazer" para agradar os democratas, criticou o chefe de Estado.

"É muito triste e não deveria ser assim", contestou ainda.

Além disso, várias congressistas da Bancada Democrática de Mulheres compareceram ao discurso no Capitólio vestidas de rosa, em sinal de protesto contra a gestão de Trump.

Alguns vestirem-se ainda de amarelo e azul -- as cores da bandeira ucraniana -- para mostrar apoio a kiev após a postura polémica de Trump para com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Durante um longo discurso que se estendeu por cerca de uma hora e quarenta minutos, Donald Trump destacou principalmente as suas decisões sobre imigração, elogiou longamente as ações do bilionário Elon Musk para reformar a máquina estatal e vangloriou-se pela sua vitória eleitoral.

Trump não se deteve na inflação persistente que afeta o país, um assunto omnipresente durante a sua campanha, nem em questões internacionais.