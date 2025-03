Conservatório dá a conhecer o seu trabalho na exposição 'O Futuro Começa Aqui'

Desde hoje e até 24 de Março pode conhecer o trabalho desenvolvido no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, através da exposição 'O Futuro Começa Aqui: Conservatório – Escola das Artes da Madeira’, patente no centro comercial Madeira Shopping.

A inauguração está agendada para amanhã, dia 8 de Março, às 11 horas, seguida de um concerto do Ensemble Vocal Ninfas do Atlântico do Conservatório, pelas 11h30.

A exposição encontra-se no corredor principal desse centro comercial e apresenta as apresenta diversas facetas do Conservatório – Escola das Artes da Madeira e do trabalho desenvolvido na formação artística. "Através de imagens, painéis informativos, vídeos e elementos interativos, os visitantes poderão conhecer diversas áreas de atuação da instituição, incluindo o ensino, a investigação e a valorização do património musical madeirense", explica nota à imprensa.

A mesma nota dá conta de que as pré-inscrições para o ano lectivo seguinte decorrem a partir do dia 10 de Março, sendo que mais informações estão disponíveis no site do Conservatório.