Acordeonista do Conservatório Inês Ornelas vence a categoria mais avançada do Folefest 2025

Inês Ornelas venceu o Concurso de Acordeão do Festival Folefest , na categoria ‘D’, a mais avançada da competição que aconteceu no passado dia 2 de Março, no Auditório do Templo da Poesia – Parque dos Poetas, em Oeiras. A jovem é aluna de acordeão do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

Em 2022, a aluna já havia vencido na categoria B, destacando-se entre os concorrentes com as idades entre os 13 e os 15 anos. Em 2024, e na categoria ‘C’, conquistou o primeiro lugar entre os concorrentes com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos.

Segundo nota do Conservatório, apresentou um programa composto pela 'Suite' do Kusyakov, 'Cotovia' de Glinka, 'Sonata' do Scarlatti e da 'Toccata' do Bozanic e conquistou o primeiro lugar nesta categoria.

A jovem madeirense foi também distinguida como a melhor intérprete desta 18.ª edição, recebendo o convite para actuar no concerto dos laureados que irá ser transmitido na Antena 2.

Atualmente, a jovem frequenta o 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista no Conservatório, tendo a conclusão deste curso como o seu objectivo principal. Posteriormente, pretende completar um curso superior em acordeão e, futuramente, ser acordeonista, participar em diversos projectos musicais e contribuir para a promoção do acordeão.