'Recitais Comentados' do Conservatório na Assembleia Legislativa iniciam este sábado

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, inicia amanhã, às 11h30, o seu ‘Ciclo de Recitais Comentados’, uma iniciativa que visa divulgar o trabalho desenvolvido na instituição, através de pequenos concertos comentados, nos quais se mostram e explicam os instrumentos, as técnicas e o repertório.

O ciclo inicia-se com o Estúdio de Ópera e Teatro Musical, formação que conta com direcção pedagógica e artística da professora Carla Moniz. Este recital oferecerá um olhar sobre o mundo da ópera e do teatro musical, com interpretações e comentários que aprofundam o entendimento das obras apresentadas. O grupo falará sobre o seu percurso artístico, os seus projectos e também sobre o conteúdo prático-pedagógico, como disciplina de Classe de Conjunto do Conservatório. Os alunos farão, ainda, uma apresentação musical, demonstrando os estilos ‘Ópera’ e ‘Teatro Musical’, acompanhados ao piano pela professora e pianista Tetiana Semenova.

Este ciclo oferece uma experiência musical enriquecedora e educativa, com recitais de entrada gratuita, que abrangem desde a música antiga ao teatro musical e à música de câmara, apresentados na Assembleia Legislativa da Madeira, nos dias 1, 8 e 15 de Março.

Próximas sessões do 'Ciclo de Recitais Comentados':

O ‘Estúdio de Música Antiga’, que conta com direcção pedagógica e artística do professor Giancarlo Mongelli, apresentar-se-á no dia 8 de Março, também pelas 11h30. Oferecendo uma viagem sonora pelo barroco europeu, este concerto intimista irá explorar diferentes cores instrumentais e estilos compositivos sob uma perspectiva historicamente informada. O agrupamento para este concerto é formado por 12 alunos, incluindo instrumentistas de flautas de bisel, oboés, violinos, violoncelo, cordofones madeirenses e crav0. A duração total do concerto, incluindo os comentários, será de aproximadamente uma hora.

O ciclo encerrará com o recital de ‘Música de Câmara’, no dia 15 de Março, pelas 18h00, projecto que conta com direcção pedagógica e artística da professora Anikó Arangi. Este momento musical especial será protagonizado por alunos do Curso Profissional de Instrumentista do Conservatório, e apresentará um repertório extraordinário com diferentes agrupamentos de música de câmara. O concerto contará com a participação especial do professor, maestro e compositor Francisco Loreto, que contextualizará as obras antes da sua execução.