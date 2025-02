Bateu num carro estacionado em Gaula e fugiu do local

Um condutor embateu ontem à noite num carro que estava estacionado na freguesia de Gaula, em Santa Cruz, e colocou-se em fuga.

A dona do ‘Toyota Corola’ diz que estacionou o automóvel no sítio da Contenda, entre as 18h e as 23 horas, mas referiu que quando voltou até junto do veículo o mesmo estava danificado e havia vidros no chão.

A lesada apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha presenciado o acidente para entrar em contacto com as autoridades.