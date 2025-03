O ex-diretor do Expresso José António Saraiva, cronista do Sol, morreu hoje aos 77 anos, vítima de doença prolongada, confirmou hoje à Lusa um amigo.

Nascido em 1948 em Lisboa, José António Saraiva (JAS) assumiu a direção do semanário Expresso na década de 80 do século passado e foi o diretor que esteve mais anos à frente do título, no total de 22 anos.

Posteriormente, abandonou o Expresso para fundar o semanário Sol.