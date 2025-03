Presidente da República fala hoje ao País depois do debate da moção de censura

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que irá falar hoje, em Viseu, após ter lhe terem sido feitas questões relativamente à situação política do país.

O Presidente foi interpelado à entrada do Centro Cultural de Belém (CCB) quando se deslocava para a conferência "Da minha língua vê-se o mundo", organizada pelo jornal Público no âmbito do seu 35º aniversário.

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu falar hoje, às 18:30, em Viseu depois do debate da moção de censura ao Governo apresentada pelo PCP.