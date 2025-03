A Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, amanhã, dia 7 de Março, pelas 10h30, a sessão de apresentação do livro 'A Bonita Senhora de Olhos Cinzentos da Rua Kooli', de Ulisses Rolim.

Trata-se de uma iniciativa da deputada não inscrita Magna Rocha inserida nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, que se assinala no próximo sábado, e que acontece no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.