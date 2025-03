Albuquerque falha cerimónia de assinatura de protocolos

Ao contrário do previsto, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, não está presente no salão nobre do Governo Regional, por ocasião da assinatura de protocolos entre o SESARAM e Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas.

A ausência de Miguel Albuquerque é justificada por "questões de agenda".

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil, representa o presidente do Governo Regional na cerimónia.