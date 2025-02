Albuquerque acredita que salários da hotelaria vão continuar a subir

O sindicato da hotelaria ameaça com uma greve, mas o presidente do Governo Regional lembra que "um governo em gestão" não pode intervir.

À margem da visita à Central da Calheta, Miguel Albuquerque apresentou números da evolução salarial no sector da hotelaria.

De 2016 a 2025, os salários na hotelaria aumentaram 34,65% e nos similares e restauração, entre 2017 e 2025, o aumento foi de 28,2%.

"Acho que com o volume turístico essa actualização vai continuar, num valor muito superior à inflação".

Esta é a reacção à manchete do DIÁRIO desta quarta-feira que indica que o salário mínimo cresce mais do que os ordenados na hotelaria. As remunerações no sector aumentaram 37,8% em 10 anos na Região, mas subiram menos do que as do sector privado e ficam muito aquém dos proveitos turísticos. O sindicato, que se manifestou ontem à porta da Quinta Vigia, ameaça com greves na Páscoa e na Festa da Flor.