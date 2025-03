Albuquerque defende continuidade de Montenegro

O líder do PSD-M não vê motivos para que o primeiro-ministro apresente a sua demissão fruto da pressão política que Luís Montenegro está a ter por ter tido ligações laborais ao grupo de casinos e hotéis Solverde, sediado em Espinho por via da empresa detida pela mulher e os filhos do primeiro-ministro, Spinumviva, onde possui uma avença mensal de 4500 euros desde Julho de 2021, por "serviços especializados de 'compliance'.

O acordo entre a Spinumviva e a Solverde foi assinado seis meses após a constituição da empresa agora detida pela mulher e os filhos de Montenegro, em Julho de 2021.

De acordo com o Expresso, Luís Montenegro trabalhou para a Solverde entre 2018 e 2022, representando o grupo nas negociações com o Estado que resultaram numa prorrogação do contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve.

Esse contrato de concessão chega ao fim em dezembro deste ano e haverá uma nova negociação com o Estado, acrescenta o semanário.

Ora, “dado o ambiente de suspeiçao generalizado em que se vive é esclarecer o que tem de esclarecer, e mais nada”, considerou esta manhã a margem de uma visita a freguesia de Santo António e onde aproveitou para abordar o impacto das denúncias anónimas na política, alertando para o risco de afastar pessoas competentes da vida pública: “Se queremos recrutar pessoas qualificadas, é fundamental que tenham experiência na vida privada. Senão, quem é que vai para a política?”

“Demissão? Mas ele roubou alguma coisa a alguém?”, contrapôs à questão lançada pelos jornalistas.