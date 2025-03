Diversas entidades estarão presentes na cerimónia comemorativa dos 446 anos da freguesia de São Martinho

A freguesia de São Martinho comemora, hoje, 446 anos de existência, assinalando a criação da paróquia em 1579.

Para celebrar esta data histórica, a Junta de Freguesia de São Martinho promoverá uma cerimónia a partir das 18 horas, nos Jardins do Centro Cívico da freguesia.

José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, estará presente, ao final desta tarde, na celebração da sessão solene comemorativa do 446º aniversário da freguesia de São Martinho.

A cerimónia contará com a presença de diversas entidades oficiais, incluindo a presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves, a presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A Junta de Freguesia convida todos os cidadãos a juntarem-se a esta celebração.