IPMA agrava previsão de mau tempo

O mar vai estar mais alteroso, com ondas até aos 11 metros de altura, e o vento irá soprar com rajadas que podem ir de 85 km/hora a 110 km/hora na Madeira e Porto Santo, além da chuva, que é a única previsão para amanhã e sábado que se mantém inalterada, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Madeira com aviso laranja para a agitação marítima e amarelo para a chuva forte O Instituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de emitir avisos laranja e amarelo devido à agitação marítima e à chuva e vento forte que se fará sentir, na Madeira e Porto Santo.

Assim, já depois de ontem ao final da tarde ter agravado para aviso laranja o estado do mar nalgumas partes do arquipélago da Madeira, o IPMA faz hoje a actualização. Antes disso, haverá um período entre as 21h00 de amanhã, 7 de Março e as 03h00 de sábado, 8 de Março, sob aviso amarelo com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros na costa Norte e Porto Santo.

Depois, agrava-se para ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, com altura máxima que pode atingir os 11 metros na costa Norte da ilha maior e, também, no Porto Santo. Na costa costa Sul, mas apenas na parte oeste, as ondas poderão atingir 4 a 5 metros, motivo para aviso amarelo, sendo estes dois com validade das 3h00 de sábado, 8 de Março, às 06h00 de domingo, 9 de Março.

Quanto ao vento, agravado para rajadas até 85 km/hora de Oeste na costa Norte da Madeira e no Porto Santo, enquanto nas regiões montanhosas podem soprar até 110 km/hora, sendo que na costa Sul devem atingir até 80 km/hora, todos são ainda aviso amarelo e têm duração entre as 18h00 de amanhã, 7 de Março, e as 15 horas de sábado, 8 de Março.

Por fim, a precipitação que será por vezes forte durante a próxima noite, mais precisamente das 00h00 às 06h00 desta sexta-feira, 7 de Março, motivo para aviso amarelo apenas para a costa Sul e regiões montanhosas.